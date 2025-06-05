"Шансів немає": легенда українського боксу дав прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Зовсім скоро фанати зможуть побачити довгоочікуваний реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. У боксерській спільноті триває бурхливе обговорення, хто все-таки переможе у поєдинку.

Андрій Синєгупов поділився думками щодо реваншу Усик – Дюбуа. Легендарний український ексбоксер назвав переможця мегафайту року, повідомляє 24 канал із посиланням на vRinge.

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Прогноз від Синєгупова

Перший володар титулу в історії незалежної України вважає, що Олександр Усик вдруге переможе Даніеля Дюбуа. Андрій Синєгупов наголосив, що реванш буде відрізнятись від першого поєдинку.

На його думку, цього разу Усик більш впевнено переможе Дюбуа. Легендарний український ексбоксер наголосив, що британець не має шансів.

Я думаю, що у Дюбуа шансів немає, і другий бій відрізнятиметься від першого тим, що Олександр впевненіше переможе Дюбуа. Наразі я взагалі не бачу боксера, який міг би перемогти Олександра Усика. Він росте з кожним боєм, він недосяжний зараз,

– сказав Синєгупов.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Офіційна дата бою 19 липня 2025 року.

Раніше Теренс Кроуфорд назвав переможця реваншу Усик – Дюбуа. Відповідь зіркового боксера була лаконічна.