Він вже не дитина, – Красюк поділився думками щодо реваншу Усик – Дюбуа

Олександр Усик влітку цього року розділить ринг з Даніелем Дюбуа. Король хевівейту вдруге спробує зібрати усі титули надважкого дивізіону, а британець намагатиметься закрити поразку у першому бою у 2023 році.

У боксерській спільноті активно обговорюють реванш Усик – Дюбуа. Олександр Красюк, промоутер українця, висловився про майбутній бій свого підопічного, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

Читайте також "Нокаутує наприкінці бою": ексчемпіон світу спрогнозував переможця реваншу Усик – Дюбуа

Що сказав Красюк

Олександр Красюк не робив гучних заяв, як його "колеги по цеху" з Великої Британії. Промоутер стримано висловився щодо реваншу Усик – Дюбуа.

На його думку, бій між українцем та британцем відрізнятиметься від першого поєдинку. Адже Даніель Дюбуа змінився на відміну від протистояння, яке відбулось 2023 році.

Усик залишається тим самим, він на висоті, але Даніель вже не дитина. Він зрілий чоловік з великими м'язами та ще більшим досвідом, це зовсім інший бій,

– сказав Красюк.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Раніше Адам Бут спрогнозував переможця реваншу Усик – Дюбуа. Відомий тренер вважає, що український чеміон все-таки переможе британського боксера.