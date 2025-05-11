Тоні Белью поділився думками щодо бою між Королем хевівейту та "Динамітом". Ба більше, колишній чемпіон світу зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа, пише 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Белью ставить на Усика

Експерт заявив, що Даніель Дюбуа добре виступить у реванші проти Олександра Усика. Зі слів Белью, "Динаміт" тиснутиме на українця з великою вірою, але потім вона зникне після пропущених ударів.

Тоні Белью беззаперечно вважає, що Олександр Усик переможе Даніель Дюбуа. На його думку, український чемпіон, це аномалія, яка потрібна боксу. Ексчемпіон світу не думає. що британець стане тим, хто зупинить Короля хевівейту.

Я знову ставлю на Усика, і я думаю, що він нокаутує його наприкінці бою, якщо це не буде перемога за очками. Думаю, він зможе його зупинити достроково,

– сказав Белью.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Офіційна дата проведення пекельної битви 19 липня 2025 року.

Раніше Джон Ф'юрі зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Батько Тайсона Ф'юрі вважає, що Даніель зможе цього разу зупинити Олександра.