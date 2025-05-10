Максим Продан поділився думками щодо реваншу Усик – Дюбуа. Український боксер назвав переможця пекельної битви року, інформує 24 канал із посиланням на Sport.ua.

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Прогноз від Продана

Максим Продан зробив категоричний прогноз на реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Український боксер вірить у перемогу Короля хевівейту.

Ба більше, Продан вважає, що Усик переможе нокаутом. Адже Олександра набагато сильніший за Даніеля Дюбуа.

Я вважаю, що Усик набагато сильніший за Дюбуа. Це бокс і шанси в принципі завжди є, але Усик набагато сильніший. Мій прогноз – це перемога Усика нокаутом,

– сказав Продан.

Нагадаємо, що боксерська спільнота дізнається, хто стане абсолютним чемпіон світу 19 липня 2025 року. Реванш Усик – Дюбуа відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі".

Раніше Карл Фроч оцінив шанси Даніеля Дюбуа на перемогу у реванші. Колишній чемпіон світу вважає, що ніхто не може здолати Олександра Усика.