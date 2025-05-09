Карл Фроч висловив свою думку щодо бою між українцем та британцем. Зокрема, він оцінив шанси "Динаміта" перемогти "Беззаперечного", повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

Читайте також Відомий боксер, який любить битись яйцями, образився на Усика: що сталось

Які шанси у Дюбуа

Колишній чемпіон світу схвально висловився про Даніеля Дюбуа. Карл Фроч наголосив, що британець став більш впевненим, адже здобув чудові перемоги над іменитими суперниками.

Загалом, на думку Фроча, "Динаміт" змінився після першого поєдинку проти Короля хевівейту. Проте наразі немає боксера, який міг би перемогти українського чемпіона в очному протистоянні.

Дюбуа – це інший звір. Тепер він кращий боєць. У нього було кілька блискучих перемог – над Міллером, Хрговичем, він повністю розгромив Ентоні Джошуа. Думаю, це буде відмінний бій, але я просто не бачу жодного, хто міг би перемогти Усика. Нічого проти Даніеля Дюбуа – йому просто дісталося важке завдання,

– сказав Фроч.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком заплановано на 19 липня 2025 року. Бій за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Раніше Егіс Клімас назвав найкращого суперника для Олександра Усика. Менеджер українця відзначив іменитого британського боксера та чемпіона світу у надважкій вазі за версією IBF.