Карл Фроч высказал свое мнение относительно боя между украинцем и британцем. В частности, он оценил шансы "Динамита" победить "Неоспоримого", сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Какие шансы у Дюбуа

Бывший чемпион мира одобрительно высказался о Даниэле Дюбуа. Карл Фроч отметил, что британец стал более уверенным, ведь получил замечательные победы над именитыми соперниками.

В целом, по мнению Фроча, "Динамит" изменился после первого поединка против Короля хевивейта. Однако пока нет боксера, который мог бы победить украинского чемпиона в очном противостоянии.

Дюбуа – это другой зверь. Теперь он лучший боец. У него было несколько блестящих побед – над Миллером, Хрговичем, он полностью разгромил Энтони Джошуа. Думаю, это будет отличный бой, но я просто не вижу ни одного, кто мог бы победить Усика. Ничего против Даниэля Дюбуа – ему просто досталось трудное задание,

– сказал Фроч.

Напомним, что реванш между Александром Усиком запланирован на 19 июля 2025 года. Бой за звание абсолютного чемпиона мира состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Ранее Эгис Климас назвал лучшего соперника для Александра Усика. Менеджер украинца отметил именитого британского боксера и чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF.