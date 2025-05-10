Максим Продан поделился мыслями относительно реванша Усик – Дюбуа. Украинский боксер назвал победителя адской битвы года, информирует 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

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Прогноз от Продана

Максим Продан сделал категорический прогноз на реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Украинский боксер верит в победу Короля хевивейта.

Более того, Продан считает, что Усик победит нокаутом. Ведь Александра намного сильнее Даниэля Дюбуа.

Я считаю, что Усик намного сильнее Дюбуа. Это бокс и шансы в принципе всегда есть, но Усик намного сильнее. Мой прогноз – это победа Усика нокаутом,

– сказал Продан.

Напомним, что боксерское сообщество узнает, кто станет абсолютным чемпион мира 19 июля 2025 года. Реванш Усик – Дюбуа состоится на легендарном стадионе "Уэмбли".

Ранее Карл Фроч оценил шансы Даниэля Дюбуа на победу в реванше. Бывший чемпион мира считает, что никто не может одолеть Александра Усика.