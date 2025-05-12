В боксерском сообществе активно обсуждают реванш Усик – Дюбуа. Александр Красюк, промоутер украинца, высказался о предстоящем бое своего подопечного, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

Читайте также "Нокаутирует в конце боя": экс-чемпион мира спрогнозировал победителя реванша Усик – Дюбуа

Что сказал Красюк

Александр Красюк не делал громких заявлений, как его "коллеги по цеху" из Великобритании. Промоутер сдержанно высказался относительно реванша Усик – Дюбуа.

По его мнению, бой между украинцем и британцем будет отличаться от первого поединка. Ведь Даниэль Дюбуа изменился в отличие от противостояния, которое состоялось 2023 году.

Усик остается тем же, он на высоте, но Даниэль уже не ребенок. Он зрелый мужчина с большими мышцами и еще большим опытом, это совсем другой бой,

– сказал Красюк.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Ранее Адам Бут спрогнозировал победителя реванша Усик – Дюбуа. Известный тренер считает, что украинский чемион все-таки победит британского боксера.