Це не моя справа, – Джошуа поділився думками щодо реваншу Усик – Дюбуа

Олександр Усик та Даніель Дюбуа домовились про проведення реваншу. Український чемпіон влітку цього року зустрінеться з британським боксером у пекельній битві.

Чимало різних експертів діляться очікуваннями від протистояння. Ентоні Джошуа висловився щодо реваншу Усик – Дюбуа, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.

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Що сказав Джошуа

Колишній чемпіон світу заявив, що Олександр Усик та Даніель Дюбуа покажуть чудовий бій. Проте Ей Джей не хоче обговорювати реванш між Королем хевівейту та "Динамітом".

Не хочу обговорювати реванш Усика і Дюбуа. Це хороший бій, нехай вони розбираються між собою – це не моя справа. Думаю, їхній другий бій буде дуже якісним, але я тут ні до чого,

– сказав Джошуа.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Місце проведення пекельної битви – стадіон "Вемблі" у Лондоні.

Раніше Даніель Дюбуа висловився щодо реваншу проти Олександра Усика. Британець впевнений у перемозі над українським чемпіоном.