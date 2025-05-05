Немало разных экспертов делятся ожиданиями от противостояния. Энтони Джошуа высказался относительно реванша Усик – Дюбуа, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.

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Что сказал Джошуа

Бывший чемпион мира заявил, что Александр Усик и Даниэль Дюбуа покажут замечательный бой. Однако Эй Джей не хочет обсуждать реванш между Королем хевивейта и "Динамитом".

Не хочу обсуждать реванш Усика и Дюбуа. Это хороший бой, пусть они разбираются между собой – это не мое дело. Думаю, их второй бой будет очень качественным, но я здесь ни при чем,

– сказал Джошуа.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Место проведения адской битвы – стадион "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее Даниэль Дюбуа высказался относительно реванша против Александра Усика. Британец уверен в победе над украинским чемпионом.