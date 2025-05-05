Однако слухи о британской битве Фьюри – Джошуа не угасают в прессе. Сам Эй Джей заговорил о возможном противостоянии с "Цыганским королем", пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Эй Джей о готовности к бою с Фьюри

Энтони Джошуа заверил, что готов разделить ринг с Тайсоном. Но все зависит от решения Фьюри, который в очередной раз ушел на пенсию.

Я тренируюсь, потому что это моя жизнь. Я дерусь, потому что это моя жизнь. Поэтому так, бой с Фьюри состоится скоро - когда он будет готов,

– заявил Джошуа.

Напомним, что Фьюри попрощался с боксом после двух подряд поражений от Александра Усика в прошлом году. Это были дебютные поражения в профессиональной карьере Тайсона.

Отметим, что Джошуа должен вернуться в ринг в текущем году. Но перед этим на Энтони ждет небольшая операция из-за повреждения локтя. Пока неизвестно, с кем подерется Энтони.

Последний раз Эй Джей выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда в 5-м раунде был нокаутирован Даниэлем Дюбуа. Это было 4-е поражение для Энтони в 32-х боях, в которых одержал 28 побед (25 – нокаутом).