Авторитетний журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P). Лідерство у ньому прогнозовано зберіг Олександр Усик.

19 липня Олександр Усик переміг нокаутом у реванші Даніеля Дюбуа. Тому український абсолютний чемпіон світу зберіг лідерство у рейтингу авторитетного журналу, передає 24 Канал із посиланням на The Ring.

Хто потрапив у топ-10 рейтингу P4P від The Ring?

Одразу за спиною українського боксера розташувався у рейтингу Наоя Іноуе. Трійку найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії від журналу замикає Теренс Кроуфорд. Непереможний "Мисливець" вже у вересні поточного 2025 року проведе бій проти Сауля Альвареса, який у цьому списку посідає 8-ме місце.

Четвертим йде Дмитро Бівол, а топ-5 замикає росіянин Артур Бетербієв, який виступає за Канаду.

Шосту та сьому позиції посідають Джессі Родрігес і Юнто Накатані. Дев'ятим у рейтингу є Шакур Стівенсон, а десятку найкращих закриває Давід Бенавідес.



До слова. Усик також зберіг лідерство у рейтингу від Sports Illustrated.

Відзначимо, що перемога над Дюбуа стала для Усика 24-м переможним боєм у професіоналах. Попереду в Олександра прощальний бій у кар'єрі. Наразі невідомо, хто стане останнім суперником українського чемпіона.

Водночас Усику вже санкціонували бій проти обов'язкового претендента по лінії WBO Джозефа Паркера. Сторонам боксерів дали 30 днів, аби домовитись про поєдинок, інакше будуть оголошені промоутерські торги. Якщо Усик відмовиться від бою із Паркером, то втратить звання абсолютного чемпіона світу.