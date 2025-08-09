Авторитетный журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P). Лидерство в нем прогнозируемо сохранил Александр Усик.

19 июля Александр Усик победил нокаутом в реванше Даниэля Дюбуа. Поэтому украинский абсолютный чемпион мира сохранил лидерство в рейтинге авторитетного журнала, передает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Кто попал в топ-10 рейтинга P4P от The Ring?

Сразу за спиной украинского боксера расположился в рейтинге Наоя Иноуэ. Тройку лучших боксеров мира независимо от весовой категории от журнала замыкает Теренс Кроуфорд. Непобедимый "Охотник" уже в сентябре текущего 2025 года проведет бой против Сауля Альвареса, который в этом списке занимает 8-е место.

Четвертым идет Дмитрий Бивол, а топ-5 замыкает россиянин Артур Бетербиев, выступающий за Канаду.

Шестую и седьмую позиции занимают Джесси Родригес и Юнто Накатани. Девятым в рейтинге является Шакур Стивенсон, а десятку лучших закрывает Давид Бенавидес.



Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring / Скриншот с сайта журнала

К слову. Усик также сохранил лидерство в рейтинге от Sports Illustrated.

Отметим, что победа над Дюбуа стала для Усика 24-м победным боем в профессионалах. Впереди у Александра прощальный бой в карьере. Пока неизвестно, кто станет последним соперником украинского чемпиона.

В то же время Усику уже санкционировали бой против обязательного претендента по линии WBO Джозефа Паркера. Сторонам боксеров дали 30 дней, чтобы договориться о поединке, иначе будут объявлены промоутерские торги. Если Усик откажется от боя с Паркером, то потеряет звание абсолютного чемпиона мира.