Відомий портал видав дикий рейтинг найкращих боксерів світу: місце Усика шокує усіх

Олександр Усик завершив для себе 2024-й рік другою поспіль перемогою над Тайсоном Ф'юрі. Після цього реваншу року відомий портал BoxRec оновив рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).

Комп'ютеризована система сайту видала якесь дике оновлення рейтингу, у якому Олександра Усика навіть немає у топ-10. Колишній абсолютний чемпіон світу у хевівейті посідає лише 13-те місце, інформує 24 Канал з посиланням на BoxRec.

Читайте також "Зупиніть це лайно, ви жартуєте": ексчемпіон світу розніс спадщину Усика в історії боксу

Несправедливий рейтинг BoxRec

І це після здобуття звання "абсолюта", яке Усик втратив після відмови від пояса IBF, та двох перемог над Тайсоном Ф'юрі.

Лідером рейтингу P4P від BoxRec є абсолютний чемпіон світу у другій найлегшій вазі з Японії Наоя Іноуе. Йому у спину дихає зірковий мексиканець Сауль Альварес, а трійку найкращих замикає чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі Джервонти Девіса. Саме він кинув виклик Василю Ломаченку, який у рейтингу йде 15-м.

До слова. Поміж Усиком та Ломаченком розташувався Теофімо Лопес, колишній кривдник Василя.

Даніель Дюбуа, який викликав Усика на реванш, посідає лише 25-те місце.

Також у десятку найкращих увійшли: Теренс Кроуфорд, Артур Бетербієв, Юнто Накатані, Дмітрій Бівол, Девід Бенавідес, Шакур Стівенсон і Джарон Енніс.



Оновлений рейтинг BoxRec / Скриншот із сайту

Відзначимо, що нещодавно відомий портал GiveMeSport теж оновив рейтинг, але найкращих супертяжів на цей час. Тут Усик очолив цей рейтинг.