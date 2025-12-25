Непереможний боксер змінив позицію Усика у рейтингу The Ring

Авторитетний журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P). На вершині світового рейтингу відбулись певні зміни.

У першу чергу, це стосується Олександра Усика. Колишній абсолютний чемпіон світу у хевівейті очолив рейтинг P4P, передає 24 Канал із посиланням на The Ring.

Оце так 52-річний "Президент" кинув виклик Усику: що відомо про битву, яка може відбутись у Києві

Чому Усик очолив рейтинг The Ring?

Непереможний українець підійнявся із другої позиції. Така зміна сталась після того, як тиждень тому Теренс Кроуфорд у своєму профілі в інстаграмі оголосив про закінчення своєї кар'єри. Саме американський боксер до цього очолював рейтинг P4P від авторитетного журналу.

Цей відхід "Мисливця" дозволив кожному боксеру із топ-10 покращити свою ситуацію на одну сходинку.

Топ-10 рейтингу P4P від The Ring:

Олександр Усик Наоя Іноуе Джессі Родрігес Дмитро Бівол Артур Бетербієв Дзунто Накатані Шакур Стівенсон Давід Бенавідес Девін Хейні Оскар Колласо

Хто для Усика був найкращим у рейтингу P4P?

Олександр неодноразово заявляв про те, хто для нього був першим номером рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Українець обирав свого друга Кроуфорда.

Що відомо про Теренса Кроуфорда?