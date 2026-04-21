У Британії чекають на рішення Усика, яке переверне все з ніг на голову

Британський боксер Річард Ріакпоре висловив бажання стати чемпіоном світу у надважкій вазі. Спортсмен хоче скористатися ймовірним рішення об'єднаного чемпіона Олександра Усика.

У коментарі talkSPORT Boxing він заявив, що 39-річний українець у будь-який момент може залишити свої титули вакантними. Після цього Ріакпоре очікує, що відбудеться розподіл чемпіонських поясів Усика.

Дивіться також Хто стане суперником Усика у 2026 році та яка дата бою

Що чекають від Усика?

"Ситуація у дивізіоні може змінитися будь-якої миті. Усик здатен у будь-який момент оголосити про рішення і залишити свої титули вакантними. У такому разі одразу розпочнуться розмови про нових чемпіонів і про те, хто битиметься за ці пояси", – сказав 36-річний британець.

На думку Річарда, рекорд якого складає 20 перемог та одна поразка, він перебуває у гонці за титулами, а також зазначив, що задоволений своїм становищем.

Моє головне завдання було заявити про себе та показати, що я теж серед претендентів. Коли Усик завершить виступи на найвищому рівні, неминуче відбудеться розподіл титулів,

– додав спортсмен з Лондона.

Довідка. Наразі Усик утримує чемпіонські титули за версіями WBC, WBA та IBF. Протягом кар'єри він кілька разів відмовлявся від своїх поясів. Це відбувалося у 2019 році, коли Олександр змінював вагову категорію, а також у 2024 та 2025 році, коли він зробив вакантними пояси IBF та WBO відповідно.

