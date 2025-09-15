Як українець скривдив Ріккі Хаттона у його останньому бою в кар'єрі: архівне відео
- У своєму останньому бою в кар'єрі Ріккі Хаттон програв українцю В'ячеславу Сенченку в 9-му раунді нокаутом.
- 14 вересня Ріккі Хаттона знайшли мертвим у його будинку в Манчестері, причому поліція не вважає смерть підозрілою.
У неділю, 14 вересня, боксерську спільноту сколихнула жахлива звістка про смерть Ріккі Хаттона. Символічно, що свій останній бій у професійній кар'єрі легенда боксу провів проти суперника з України.
24 листопада 2012 року Ріккі Хаттон провів свій прощальний бій на профі-рингу в англійському Манчестері. Британський боксер зіштовхнувся із українцем В'ячеславом Сенченком, повідомляє 24 Канал.
Як закінчився бій Хаттон – Сенченко?
Перед поєдинком саме Сенченко був андердогом протистояння. Боксери майже пройшли усю дистанцію у вигляді 10 раундів, які були встановлені регламентом.
Однак у 9-му раунді українець довів справу до перемоги. Сенченко лівим у печінку відправив суперника у нокаут.
Відеоогляд бою Хаттон – Сенченко
В'ячеслав Сенченко зіпсував фінальну ноту у кар'єрі Ріккі Хаттона. Це була друга поспіль поразка для Хаттона. Загалом представник британського боксу зазнав 3-х фіаско у професіоналах. До цього Хаттона перемагали лише Флойд Мейвезер і Менні Пак'яо.
У своїй кар'єрі Хаттон оформив 45 перемог (32 – нокаутом) у 48-ми зустрічах.
Нещодавно Хаттон оцінював шанси Кличка та Усика перемогти Джорджа Формана.
Що відомо про раптову смерть Ріккі Хаттона?
- Колишнього чемпіона світу знайшли мертвим у власному будинку в англійському місті Манчестер. Повідомлення у правоохоронні органи надійшла 14 вересня о 06:45 ранку.
- У поліції не вважають смерть ексбоксера насильницькою або ж підозрілою.
- Джерело Manchester Evening News повідомляло, що у Хаттона були проблеми із наркотиками та психічним здоров'ям. У Ріккі раніше були спроби покінчити життя самогубством.