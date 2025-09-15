В воскресенье, 14 сентября, боксерское сообщество всколыхнуло ужасное известие о смерти Рикки Хаттона. Символично, что свой последний бой в профессиональной карьере легенда бокса провел против соперника из Украины.

24 ноября 2012 года Рикки Хаттон провел свой прощальный бой на профи-ринге в английском Манчестере. Британский боксер столкнулся с украинцем Вячеславом Сенченко, сообщает 24 Канал.

Как закончился бой Хаттон – Сенченко?

Перед поединком именно Сенченко был андердогом противостояния. Боксеры почти прошли всю дистанцию в виде 10 раундов, которые были установлены регламентом.

Однако в 9-м раунде украинец довел дело до победы. Сенченко левым в печень отправил соперника в нокаут.

Видеообзор боя Хаттон – Сенченко

Вячеслав Сенченко испортил финальную ноту в карьере Рикки Хаттона. Это было второе подряд поражение для Хаттона. В целом представитель британского бокса потерпел 3-х фиаско в профессионалах. До этого Хаттона побеждали только Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо.

В своей карьере Хаттон оформил 45 побед (32 – нокаутом) в 48-ми встречах.

