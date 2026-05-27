WBC ухвалить рішення щодо Верховена після його поєдинку з Усиком

Поєдинок між Олександром Усиком та Ріко Верховеном пройшов у Єгипті 23 травня. Нідерландець не має статусу професійного боксера, адже є кікбоксером.

Через це його не включали до боксерських рейтингів. Водночас Світова боксерська рада може ухвалити інше рішення щодо Верховена, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також "Він уже старий": непереможний боксер виніс вирок Усику після бою з Верховеном

Яке рішення може прийняти WBC стосовно Верховена?

Президент WBC Маурісіо Сулейман сказав, що зірка кікбоксингу отримає місце в офіційному рейтингу організації одразу після свого другого бою. За словами очільника WBC, нідерландець посяде позицію поруч із лідерами дивізіону.

Була критика цього бою, але я думаю, що Ріко всім довів усе. Він буде внесений до рейтингу WBC і далі зможе йти до титулу. Подивимося, де він буде у рейтингу, але точно поруч із топом,

– заявив Сулейман.

Як завершився бій Верховена проти Усика?

Верховен понад 12 років утримував титул чемпіона світу з кікбоксингу у важкій вазі та здобув репутацію "братів Кличків" цього виду спорту.

У 2026 році він удруге в кар'єрі вийшов у боксерський ринг (перший бій відбувся у 2014-му) і провів гучний поєдинок проти Усика. 23 травня в Гізі, неподалік пірамід, українець здобув перемогу технічним нокаутом у 11-му раунді, що викликало широкий резонанс.

Рефері зупинив бій за секунду до завершення раунду, коли Усик притиснув суперника до канатів, через що рішення арбітра спричинило дискусії.

Раніше Верховен зустрічався з українським кікбоксером Сергієм Лещенко й зазнавав поразки на початковому етапі кар'єри.