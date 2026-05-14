Бій біля пірамід: Верховен завершив кар'єру в кікбоксингу заради поєдинку з Усиком

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен 23 травня проведе бій проти Олександра Усика на тлі стародавніх пірамід у Гізі, Єгипет. На кону стоятиме титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC, який захищає українець.

На ютуб-каналі DAZN Boxing Верховен розповів про свій крок у професійний бокс. Він зазначив, що це стане найбільшим викликом його спортивного шляху.

Як Верховен готується до бою з Усиком?

Спортсмен наголосив, що адаптація до боксу не стала для нього проблемою, адже він багато років відточував ударну техніку рук разом із командою Тайсона Ф'юрі.

Я займаюся кікбоксингом з шести років. Але над боксом у межах кікбоксингу працював із командою Ф'юрі ще з 2010 чи 2011 року. Я спарингував з усіма: з Кабаєлом, з Ділліаном Вайтом, з Г'юї Ф'юрі, з Тайсоном Ф'юрі,

– розповів Верховен.

За словами нідерландця, головна різниця між кікбоксингом і боксом полягає у підході до підготовки.

Раніше мене тренували боксувати для кікбоксингу, тепер – саме для боксу,

– сказав він.

Верховен також дав зрозуміти, що не розглядає свій дебют у боксі як короткостроковий експеримент. За його словами, кар'єра у кікбоксингу для нього фактично завершена.

Для мене кікбоксинг – це вже закрита глава. Зараз попереду тільки це завдання. Я не заглядаю далі бою з Усиком. Для мене це найбільший виклик у житті,

– заявив нідерландець.

Спортсмен додав, що його мотивує статус андердога.

Коли люди не очікують твоєї перемоги – я це обожнюю. Вам не обов'язково давати мені шанс. Я сам даю собі цей шанс,

– підсумував спортсмен.

Що кажуть експерти стосовно бою Усика проти Верховена?

Світ боксу неоднозначно оцінює шанси кікбоксера у поєдинку проти чинного чемпіона: