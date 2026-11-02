Усик отримав попередження після сенсаційного рішення щодо кар'єри

Тренер обов'язкового претендента на пояс IBF у першій важкій вазі Девіда Ніки Ноель Торнберрі підтвердив інтерес до поєдинку проти колишнього абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. Українець офіційно оголосив про повернення у крузервейт.

Торнберрі зазначив, що його команда вже вийшла на контакт із менеджментом українця. За словами тренера, 31-річний Ніка готовий прийняти цей виклик без жодних вагань, оскільки для нього це грандіозна можливість заявити про себе на весь світ, пише AAP.

Команда Девіда Ніки готова до бою з Усиком

Водночас сторона обов'язкового претендента готова розглянути варіант із відтермінуванням поєдинку заради проведення бою між Усиком та Джеєм Опетаєю. Проте австралійський фахівець наголосив, що це можливо лише за однієї умови: Девід Ніка має гарантовано зберегти за собою статус обов'язкового претендента по лінії IBF.

Торнберрі також додав, що повернення у нижчу вагову категорію після тривалого перебування у суперважкій вазі – це серйозний ризик для українця.

Історично складається так, що ніхто не виглядає добре після повернення у свою попередню категорію. Вони спускаються у вагу і кажуть: "О, чорт, тут зовсім інший алгоритм, ніж той, до якого я звик". Тож подивимося,

– зазначив він.

Нагадаємо, що Усик після своєї перемоги над Ріко Верховеном у травні офіційно відмовився від усіх титулів у надважкій вазі.

Головною метою українця в першій важкій вазі є поєдинок проти чемпіона WBA та WBO Давіда Бенавідеса, який заплановано орієнтовно на 2027 рік. Проте для повернення у крузервейт команда Усика розглядає варіант розіграшу вакантного пояса IBF.