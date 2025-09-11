Перед головним боєм Роберт Бричек бився із Бредом Таваресом. Після поєдинку польський боєць ММА видав промову, яка завірусилася у соціальних мережах, повідомляє 24 канал.
Читайте також Український боєць ММА знищив суперника на турнірі від UFC: брутальне відео
Що сказав Бричек після бою?
Роберт Бричек переміг Бреда Тавареса, відправивши його у нокаут у третьому раунді бою. Після перемоги польський боєць дав інтерв'ю, яке зібрало понад 800 тисяч переглядів.
Вочевидь Бричек після бою з Таваресом мав наміри сказати мотиваційні слова. Проте володіння англійською мовою підвело спортсмена, який у результаті потрапив у кумедну ситуацію.
Ніколи не вірте в себе та здавайтеся,
– сказав Бричек.
Інтерв'ю Бричека після бою з Таваресом: дивіться відео
Хто такий Бричек?
Польський боєць ММА Роберт Бричек дебютував в UFC у лютому 2024 року.
Представник Польщі у дебютному поєдинку програв українцю Ігорю Потєрі одноголосним рішенням суддів.
Всього Роберт Бричек провів два поєдинки в UFC – 1 перемога та 1 поразка.