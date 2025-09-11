Перед головним боєм Роберт Бричек бився із Бредом Таваресом. Після поєдинку польський боєць ММА видав промову, яка завірусилася у соціальних мережах, повідомляє 24 канал.

Що сказав Бричек після бою?

Роберт Бричек переміг Бреда Тавареса, відправивши його у нокаут у третьому раунді бою. Після перемоги польський боєць дав інтерв'ю, яке зібрало понад 800 тисяч переглядів.

Вочевидь Бричек після бою з Таваресом мав наміри сказати мотиваційні слова. Проте володіння англійською мовою підвело спортсмена, який у результаті потрапив у кумедну ситуацію.

Ніколи не вірте в себе та здавайтеся,

– сказав Бричек.

Інтерв'ю Бричека після бою з Таваресом: дивіться відео

Хто такий Бричек?