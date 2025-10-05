Бійці зустрілися у поєдинку за звання чемпіона у напівважкій вазі. У березні 2025 року на UFC 313 Анкалаєв відібрав цей титул у Перейри, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport Center.
Як завершився бій Перейра – Анкалаєв?
Магомед Анкалаєв мав наміри захистити титул, але вже з початку бою усе пішло не за планом росіянина. Алекс Перейра активно почав бій, завдавши швидкої та нищівної поразки своєму супернику.
Перейра розпочав поєдинок з атаки на Анкалаєва та влучно поцілив у опонента оверхендом. Росіянин намагався виконати тейкдаун та перевести бій у партер, але не зумів зробити задумане.
Бразилець у підсумку поклав на лопатки росіянина та почав бити його у голову. У результаті рефері побачив, що Анкалаєва не може нічого вдіяти та зупинив бій – перемога Перейри технічним нокаутом у першому раунді.
Перейра знищив Анкалаєва: дивіться відео
Алекс Перейра в інтерв'ю Championship Rounds поділився планами на майбутнє після перемоги над Магомедом Анкалаєвим.
"Я поки що ні про кого не думаю. Я хочу мати більший виклик у важкій вазі, і це, по суті, все", – висловився Перейра.
Що відомо про Перейру?
Алекс Перейра провів 16 поєдинків в UFC. На рахунку бразильського бійця 13 перемог та 3 поразки.
Після перемоги над Анкалаєвим 5 жовтня 2025 року Перейра став триразовим чемпіоном UFC.
Раніше Алекс Перейра викликав на бій Олександра Усика. Бразилець заявив, що він хоче битися тільки з чемпіонами.