Бійці зустрілися у поєдинку за звання чемпіона у напівважкій вазі. У березні 2025 року на UFC 313 Анкалаєв відібрав цей титул у Перейри, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport Center.

Як завершився бій Перейра – Анкалаєв?

Магомед Анкалаєв мав наміри захистити титул, але вже з початку бою усе пішло не за планом росіянина. Алекс Перейра активно почав бій, завдавши швидкої та нищівної поразки своєму супернику.

Перейра розпочав поєдинок з атаки на Анкалаєва та влучно поцілив у опонента оверхендом. Росіянин намагався виконати тейкдаун та перевести бій у партер, але не зумів зробити задумане.

Бразилець у підсумку поклав на лопатки росіянина та почав бити його у голову. У результаті рефері побачив, що Анкалаєва не може нічого вдіяти та зупинив бій – перемога Перейри технічним нокаутом у першому раунді.

Алекс Перейра в інтерв'ю Championship Rounds поділився планами на майбутнє після перемоги над Магомедом Анкалаєвим.

"Я поки що ні про кого не думаю. Я хочу мати більший виклик у важкій вазі, і це, по суті, все", – висловився Перейра.

Що відомо про Перейру?