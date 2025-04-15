Колишній суперник Джошуа та Чісори завершив кар'єру та став депутатом

Відомий фінський боксер Роберт Хеленіус ухвалив важливе рішення. Хевівейтер повідомив про завершення професійної кар'єри.

Робер Хеленіус кардинально змінив професію. Тепер колишній фінський боксер працюватиме депутатом у муніципальній раді міста Порвоо, пише 24 канал із посиланням на iltalehti.fi.

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Що відомо про Хеленіуса

Фінський боксер розповів, що займається боксом протягом довгих 27 років, тому він вирішив завершити кар'єру аби поберегти здоров'я. Проте зі слів Хеленіуса, він продовжує тренуватись, аби підтримувати форму.

Роберт Хеленіус спочатку добре себе проявив в аматорах, ставши тричі чемпіоном Фінляндії. Згодом у 2007 році він перейшов з любителів у професійний бокс.

Хеленіус перемагав Тараса Біденка, Леймона Брюстера, Семюеля Пітер. Також Роберт завдав поразки Дереку Чісорі та Адаму Ковнацькому.

Небагато боксерів змогли перемогти Роберта Хеленіуса. Серед них Ділліан Вайт, Деонтей Вайлдер та Ентоні Джошуа.