Робер Хелениус кардинально сменил профессию. Теперь бывший финский боксер будет работать депутатом в муниципальном совете города Порвоо, пишет 24 канал со ссылкой на iltalehti.fi.

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Что известно о Хелениусе

Финский боксер рассказал, что занимается боксом в течение долгих 27 лет, поэтому он решил завершить карьеру чтобы поберечь здоровье. Однако по словам Хелениуса, он продолжает тренироваться, чтобы поддерживать форму.

Роберт Хелениус сначала хорошо себя проявил в любителях, став трижды чемпионом Финляндии. Впоследствии в 2007 году он перешел из любителей в профессиональный бокс.

Хелениус побеждал Тараса Биденко, Леймона Брюстера, Сэмюэля Питера. Также Роберт нанес поражения Дереку Чисоре и Адаму Ковнацкому.

Немного боксеров смогли победить Роберта Хелениуса. Среди них Диллиан Уайт, Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа.