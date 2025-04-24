Позиція шокує: легендарний боксер назвав місце Усика в історії боксу

Легендарний американський боксер Рой Джонс-молодший відверто оцінив виступи Олександра Усика. Колишній чемпіон світу розповів, на яке б місце поставив непереможного українця у своєму рейтингу найкращих боксерів в історії.

Якщо у світових боксерських списках Олександр Усик посідає провідні позиції, то це не стосується рейтингу Роя Джонса-молодшого. Легендарний у минулому боксер пояснив, чому поставив непереможного українця лише на 10-11 місце найкращих боксерів хевівейту, інформує 24 Канал із посиланням на All Out Fighting.

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Чого бракує Усику на думку Джонса-молодшого

На думку Джонса-молодшого, Усик немає тієї вибухової потужності удару, якою повинні володіти найкращі супертяжі в історії боксу. Рой порівняв цей показник українця із Мухаммедом Алі.

Якщо оцінювати ударну потужність, Усик не є топовим боксером. Якщо взяти найсильніших боксерів світу, порівняти з Мухаммедом Алі, вони мають потужний удар. Усик – великий боксер, але він не має нокаутуючої потужності. Це важливий чинник, щоб претендувати на місце у десятці,

– заявив Джонс-молодший.

Американський ексбоксер запевнив, що із кожним наступним боєм Усик стає все сильнішим, може легко відправляти суперників у нокдауни, але ніколи не буде вважати панчером.

Чим славляться супертяжі? Ударною силою. В Усика цього немає,

– додав Рой.

Нагадаємо, що у професійній кар'єрі Усик досі не знає смаку поразок – 23 переможні бої (14 – нокаутом).

До слова. Рой Джонс-молодший востаннє виходив у профі-ринг у 2023-му році. У професіоналах американець провів 76 поєдинків, у яких здобув 66 звитяг (47 – нокаутом), зазнавши 10 поразок.

Відзначимо, що Усик близький до реваншу із Даніелем Дюбуа. Наразі перемовини досі тривають. Хоча видання The Ring повідомляло, що друга битва боксерів відбудеться 12 липня 2025 року на лондонському "Вемблі".