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18 марта, 16:32
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Турки назвал боксера, который напоминает легендарного Мухаммеда Али

София Кулай
Основні тези
  • Турки Аль-Шейх рассказал, кто из боксеров напоминает ему легендарного Мухаммеда Али.
  • Абдулла Мейсон провел 17 боев в легком весе, все из которых выиграл, в том числе 15 нокаутом.

Руководитель Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх откровенно рассказал, кто из современных боксеров больше всего напоминает ему легендарного Мухаммеда Али. Турки выбрал 20-летнего боксера из США.

Речь идет об Абдулле Мейсоне. По словам Турки Аль аш-Шейха, этот молодой 20-летний американец имеет большой талант и может получить большие вершины, если будет много тренироваться, пишет 24 Канал со ссылкой на аккаунт Турки в соцсети Х.

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Кто похож на легенду бокса

Турки сравнил Мейсона с культовой легендой бокса.

Я считаю, что Абдулла Мейсон имеет большой талант. Он похож на молодого Мохаммеда Али в начале карьеры. Я искренне верю, что он сосредоточен и упорно тренируется,
– сказал Турки Аль аш-Шейх.

К слову, Мухаммед Али провел в профессионалах 61 поединок – 56 побед (57 – нокаутом) и потерпел 5 поражений.

Кто такой Абдулла Мейсон

  • 20-летний боксер из США, выступающий в легком весе.
  • На профи-ринге Мейсон уже провел 17 боев, во всех одержал победу (15 – нокаутом). Дебютировал в профессионалах в ноябре 2021-го года, когда победил техническим нокаутом американца Джейлана Филипса.
  • Последний раз выходил в ринг в феврале текущего 2025-го, когда нокаутировал американца Мануэля Джеймса уже в четвертом раунде.