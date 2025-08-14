Мексиканский тренер Абель Санчес вспомнил, как Тайсон Фьюри тренировался в его зале. Известный наставник назвал причину, которая помешала "Цыганскому королю" одолеть Александра Усика в двух поединках.

Абель Санчес не скрывает своего восхищения от Тайсона Фьюри. Мексиканский наставник рассказал, что нужно исправить "Цыганскому королю", чтобы в трилогии таки победить Александра Усика, информирует 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Как нужно измениться Фьюри, чтобы победить Усика?

Санчес рассказал, что вредило британцу во время его карьеры.

Я видел спортсмена, который является своим худшим врагом. Это огромный образец бойца, который двигается в ринге, как газель. У него множество способностей, но, по моему мнению, его психологическая неспособность контролировать себя в ринге, а также невозможность сосредотачиваться на протяжении всех 12 раундов наносили ему вред. Если он сможет исправить это в третьем бою, то, видимо, сможет побить Усика. Считаю, его способностей вполне достаточно, чтобы победить Усика. Его ментальная неспособность держать концентрацию все 12 раундов вредит ему,

– сказал Санчес.

По мнению тренера, Тайсон допустил ошибку в 12-м раунде в первом бою против Деонтея Уайлдера. В том моменте Фьюри был почти нокаутирован из-за потери концентрации в течение всех 12-ти раундов.

Напомним, что Фьюри дважды проиграл Усику по решению судей – по раздельному и единогласному в реванше. Британец, хоть и в очередной раз закончил карьеру, но уже анонсировал трилогию с украинцем.

Справка. Тайсон Фьюри провел на профи-ринге 37 боев, в которых оформил 34 победы (24 – нокаутом) при 2-х поражениях и одной ничьей. Как раз после второго поражения от Усика в очередной раз закончил карьеру.

