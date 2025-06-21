Бывшая бойчиха UFC нежно поцеловала соперницу во время битвы взглядов: милое видео
- Мария Агапова поцеловала Джессику Ай во время битвы взглядов перед турниром BKFC в Форт-Уэрте.
- Джессика Ай отреагировала сдержанно, оттолкнув соперницу и начав смеяться.
В ночь на 22 июня состоится турнир по кулачным боям BKFC в Форт-Уэрте (США). В ринге встретятся бывшие бойцы UFC Мария Агапова и Джессика Ай.
Перед поединком бойцы провели традиционную битву взглядов. Агапова отличилась неординарным поступком в отношении соперницы на мероприятии, сообщает 24 канал.
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Агапова шокировала публику
Представительница Казахстана шокировала оппонентку и всех присутствующих на битве взглядов между бойцами. Мария Агапова неожиданно поцеловала Джессику Ай на глазах у публики.
Джессика Ай более менее сдержанно отреагировала на поступок соперницы. Американская спортсменка оттолкнула Агапову и начала смеяться.
Агапова поцеловала Ай: смотрите видео
Добавим, что Мария Агапова имеет в своем активе 10 побед и 5 поражений за время выступлений в ММА. На счету Джессики Ай 15 побед и 11 проигрышей.
Ранее Александр Усик рассказал о том, будет ли драться на голых кулаках. Ответ украинского чемпиона относительно возможного поединка был категорическим.