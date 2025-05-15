Фьюри назвал следующего короля хевивейта после Усика

Александр Усик сейчас находится на вершине королевского веса. Однако многие в боксерском сообществе обсуждают, кто может стать новым "номером один" хевивейта после того, как Усик уйдет на пенсию.

Одним из таких является Джон Фьюри, отец Тайсона. Родственник "Цыганского короля" назвал боксера, который в ближайшем будущем может стать королем супертяжелого веса, информирует 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

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Кто будет преемником Усика

Отец бывшего британского боксера остановил свой выбор на временном чемпионе мира по версии WBC из Германии Агиту Кабаелу.

Боксер, на которого стоит обратить внимание, это Агит Кабаел, он опасный боксер. Мне нравится его работа, он спокойный и собранный. Мне нравится этот боксер, да, есть еще Джозеф Паркер, но его время уже прошло, он потерял свой титульный шанс,

– заявил Джон Фьюри.

Напомним, что 22 февраля 2025 года Кабаел нокаутировал в 6-м раунде китайского супертяжеловеса Чжана Чжилея. Агит завоевал титул временного чемпиона WBC, которым его лично наградил Александр Усик. Эта победа стала для 32-летнего немецкого боксера 26-й на профи-ринге (18 – нокаутом). Кабаел до сих пор не знает вкуса поражений.

Ранее Агит Кабаел рассказал, при каком условии состоится его очный бой против Усика. По его словам, все в руках Турки Аль аш-Шейха.

Отметим, что Усик уже несколько раз уверял, что в его большой карьере осталось провести только два поединка. Один из них запланирован на 19 июля 2025 года, в этот день Александр проведет реванш с Даниэлем Дюбуа. На кону будет стоять звание "абсолюта" хевивейта. Также украинец раздумывает в прощальном поединке провести трилогию с Тайсоном Фьюри.