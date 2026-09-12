Кабаел считает, что в потенциальном поединке преимущество будет на стороне Фьюри. Его слова приводит Boxing News Online.

Кого Кабаел назвал фаворитом в бою Джошуа – Фьюри

В то же время Кабаел ожидает сложного поединка для британца.

Я думаю, Фьюри одержит победу, но это будет нелегкая победа. У "Эй-Джея" есть удар – он очень сильный панчер. Я думаю, что он самый сильный панчер в супертяжелом весе, но проблема в его голове. Я думаю, что Фьюри победит либо по очкам, либо нокаутом,

– сказал немец.

Ожидается, что бой между Джошуа и Фьюри может состояться 28 ноября в Великобритании.

Изначально планировалось, что долгожданная встреча пройдет 20 ноября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Однако команда Джошуа во главе с промоутером Эдди Гирном выступила против проведения поединка за пределами Великобритании.

По информации инсайдера Дэна Рафаэля, главным претендентом на проведение боя стал стадион Principality Stadium в Кардиффе (Уэльс). Арена способна принять более 80 тысяч зрителей и имеет раздвижную крышу.

Из-за затянувшихся переговоров о месте проведения поединка Фьюри в начале сентября опубликовал эмоциональное видео, в котором назвал Джошуа "трусом" и заявил, что бой отменен. В то же время он публично призвал Александра Усика провести третий поединок в ноябре.