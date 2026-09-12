Кабаєл вважає, що у потенційному поєдинку перевага буде на боці Ф'юрі. Його слова наводить Boxing News Online.

Кого Кабаєл назвав фаворитом у бою Джошуа – Ф'юрі

Водночас Кабаєл очікує на складний поєдинок для британця.

Я думаю, Ф'юрі здобуде перемогу, але це буде нелегка перемога. В "Ей-Джея" є удар – він дуже сильний панчер. Я думаю, що він найсильніший панчер у надважкій вазі, але проблема в його голові. Я думаю, що Ф'юрі переможе або за очками, або нокаутом,

– сказав німець.

Очікується, що бій Джошуа та Ф'юрі може відбутися 28 листопада у Великій Британії.

Спочатку планувалося, що довгоочікувана зустріч пройде 20 листопада на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. Однак команда Джошуа на чолі з промоутером Едді Гірном виступила проти проведення поєдинку за межами Великої Британії.

За інформацією інсайдера Дена Рафаеля, головним претендентом на проведення бою став Principality Stadium у Кардіффі (Уельс). Арена здатна прийняти понад 80 тисяч глядачів і має розсувний дах.

Через тривалі переговори щодо місця проведення поєдинку Ф'юрі на початку вересня опублікував емоційне відео, в якому назвав Джошуа "боягузом" та заявив, що бій скасовано. Водночас він публічно закликав Олександра Усика провести третій поєдинок у листопаді.