"Проблема в его голове": чемпион WBC поразил своим прогнозом на бой Джошуа – Фьюри
Чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабаел поделился своими мыслями о возможном бою между бывшими чемпионами мира Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Немецкий боксер не только оценил перспективы этого противостояния, но и назвал своего фаворита.
Кабаел считает, что в потенциальном поединке преимущество будет на стороне Фьюри. Его слова приводит Boxing News Online.
Кого Кабаел назвал фаворитом в бою Джошуа – Фьюри
В то же время Кабаел ожидает сложного поединка для британца.
Я думаю, Фьюри одержит победу, но это будет нелегкая победа. У "Эй-Джея" есть удар – он очень сильный панчер. Я думаю, что он самый сильный панчер в супертяжелом весе, но проблема в его голове. Я думаю, что Фьюри победит либо по очкам, либо нокаутом,
– сказал немец.
Ожидается, что бой между Джошуа и Фьюри может состояться 28 ноября в Великобритании.
Изначально планировалось, что долгожданная встреча пройдет 20 ноября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Однако команда Джошуа во главе с промоутером Эдди Гирном выступила против проведения поединка за пределами Великобритании.
По информации инсайдера Дэна Рафаэля, главным претендентом на проведение боя стал стадион Principality Stadium в Кардиффе (Уэльс). Арена способна принять более 80 тысяч зрителей и имеет раздвижную крышу.
Из-за затянувшихся переговоров о месте проведения поединка Фьюри в начале сентября опубликовал эмоциональное видео, в котором назвал Джошуа "трусом" и заявил, что бой отменен. В то же время он публично призвал Александра Усика провести третий поединок в ноябре.