"У вас есть 15 дней": потенциальный соперник Усика публично оказывает давление на украинского чемпиона

Всемирный боксерский совет (WBC) обязал Александра Усика провести защиту титула против обязательного претендента Агиты Кабаела. Решение было принято после победы Усика над Рико Верховеном.

Тем временем временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабаел обратился к команде украинского боксера с призывом определиться с организацией очного поединка. Об этом немецкий боксер написал на своей странице в Instagram.

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Что написал в своем обращении Кабаель?

По словам Кабаела, на данный момент все вовлеченные стороны выразили согласие на организацию боя, кроме представителей украинского чемпиона.

Все стороны подтвердили, что хотят организовать этот поединок. Единственная команда, которая пока не дала четкого ответа, – команда Усика. У них еще есть 15 дней, чтобы принять решение, и я надеюсь, что бой состоится,

– отметил временный чемпион.

Немецкий спортсмен также призвал команду Усика не тормозить процессы в боксерском дивизионе, если они не заинтересованы в встрече.

Если они не хотят боя, надеюсь, они скоро дадут нам знать и, в духе спорта, больше не будут задерживать дивизион, чтобы мы могли двигаться дальше и организовать другой бой. Посмотрим,

– подытожил Кабаел.

Обращение Агиты Кабаела к Александру Усику / Фото скриншот инстаграм-сторис Кабаела

Почему должен состояться бой Усика с Кабаелом?

В июне 2026 года WBC официально утвердила этот поединок, поставив украинского боксёра перед выбором: провести защиту титула в бою против немца или добровольно отказаться от чемпионского пояса. После победы над Верховеном в Египте Кабаел вышел на ринг и напрямую вызвал украинца на бой. Впоследствии он также сделал публичное заявление, в котором призвал Усика либо согласиться на поединок, либо освободить титул для нового поколения претендентов.