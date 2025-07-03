Непобедимый украинский боксер вспомнил, как со сломанной рукой одолел соперника

Александр Грицив – украинский профессиональный боксер, который входит в число непобедимых. В одном из поединков 26-летний боец из Львова по ходу боя сломал руки, но не снялся со встречи.

Речь идет о поединке Александра Грицива против чеха Адама Коларика. Украинский боксер в эксклюзивном интервью 24 Каналу вспомнил этот поединок и ужасную травму, которую заработал по ходу боя.

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Грыцив о бое со сломанной рукой

Травму Грыцив получил по ходу третьего раунда. В углу Александра сразу заметили, что что-то не так с его рукой, но даже подумать не могли, что все настолько серьезно.

По словам львовского боксера, боль была настолько сильной и пронизывающей, что никто из его команды даже не смог прикоснуться к травмированной руке. В то же время тренер порекомендовал Александру пытаться делать травмированной рукой хотя бы какие-то обманные движения.

Зато оппонент целенаправленно бил по ней, поэтому Грициву пришлось работать дальше одной рукой.

Это было нелегко. Но я рад, что подобный опыт у меня произошел на раннем этапе моей карьеры, а не позже. Сейчас я уже знаю, что в такой ситуации делать, и как себя вести. Никаких мыслей о снятии с боя у меня не было. В принципе, если бы бой складывался плохо для меня, я пропускал много ударов, тогда бы тренеры задумались над этим. Потому что здоровье однозначно на первом месте. Но бой складывался для меня хорошо, поэтому мыслей о снятии со встречи не возникало.

Уже вскоре на сайте 24 Канала читайте полное интервью с Александром Грицивым. Боксер дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа, оценил шансы на возвращение Владимира Кличко и анонсировал свой следующий бой.

Напомним. Этот бой против Адама Коларика закончился победой Александра Грицива. По состоянию за спиной украинского боксера 10 побед (6 – нокаутом) и ни одного поражения на профи-ринге.

Последний раз Грицив выходил в ринг 29 марта 2025 года, когда во Львове по единогласному решению судей одолел немца Рад Рашида: 100-90 (дважды) и 100-89.