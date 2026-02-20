"Видел в глазах, что ему уже конец": экс-чемпион из Украины сделал признание о сопернике

Звездный украинский боксер Александр Гвоздик в начале февраля провел первый в 2026 году бой. Экс-чемпион мира по версии WBC сенсационно проиграл Радивое Калайджичу.

Сербский спортсмен нокаутировал Гвоздика, хотя украинец дважды отправил его в нокдаун. В интервью ютуб-каналу Two Sides харьковчанин объяснил свою неудачу.

Что Гвоздик сказал о поражении нокаутом?

В седьмом раунде Калайджич отправил Гвоздика в нокдаун и украинец признался, что был поражен. По словам Александра, он хотел поразить публику, ведь это был первый его бой в промоушене Zuffa Boxing.

Боксер заверил, что не допустил недооценку соперника, а также во время встречи видел как серб угасает.

По ходу боя я начал видеть, что он уже сдувается. Мне казалось, что ему уже конец. Как-то я видел это в его глазах. Мне хотелось его удосрочить, а получилось все наоборот,

– заявил харьковчанин.

Он добавил, что во время поединка ошибочно поверил, что победа уже в его кармане.

Что дальше для Гвоздика?