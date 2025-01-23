Зависит от здоровья: "Гвоздь" признался, когда завершит карьеру
Александр Гвоздик поделился планами на будущее. Украинский боксер затронул тему завершения карьеры.
Спортсмен отметил высказался относительно того, когда планирует покинуть бокс. Он назвал условие, при котором прекратит выступления в профессиональном ринге, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.
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Когда Гвоздик покинет бокс
Александр Гвоздик рассказал, когда планирует завершить карьеру. Украинский боксер отметил, что не хотел бы пока прекращать выступления, но зависит все от состояния здоровья и физической формы.
Буду драться, пока здоровье будет позволять. На самом деле не хочется, чтобы это заканчивалось. Сейчас есть мотивация, я чувствую, что могу конкурировать на самом высоком уровне, поэтому продолжаю боксировать. Если будут качество травмы или что-то подобное, тогда буду завершать, но сейчас такого в планах нет,
– сказал Гвоздик.
Напомним, что последний раз Александр Гвоздик дрался в ринге в июне 2024 года. Тогда "Гвоздик" проиграл американскому боксеру Дэвиду Бенавидесу единогласным решением судей.