Хижняк вернулся в сборную Украины после длительного перерыва и уничтожил соперника за три раунда
- Александр Хижняк вернулся в сборную Украины и победил турка Эмре Парлака техническим нокаутом в третьем раунде на турнире в Сербии.
- После дебюта в профессиональном боксе Хижняк продолжает выступать на любительском ринге, где ранее получил олимпийское золото в Париже-2024.
Олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк вернулся к выступлениям за сборную Украины. В субботу, 16 мая, он начал выступление на международном турнире Belgrade Winner Tournament в Сербии.
Первым соперником 30-летнего украинца был представитель Турции Эмре Парлак, сообщает 24 Канал. Хижняк одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.
Как Хижняк провел бой за сборную Украины?
Поединок проходил в рамках весовой категории до 80 килограммов.
Хижняк нокаутировал Эмре Парлака: смотрите видео
Свой последний бой на любительском ринге Хижняк провел на Олимпиаде-2024 в Париже. Тогда украинец одержал победу в финале, завоевав первое в карьере олимпийское "золото".
В марте 2026 года Александр начал профессиональную карьеру. На вечере бокса, организованном промоутерской компанией Александра Усика, он провел дебютный бой в профи.
В шестираундовом поединке против колумбийца Уильяма Барона Хижняк одержал досрочную победу. Украинец уже в первом раунде отправил Барона в нокаут.
Однако после дебюта в профи Хижняк не оставил выступления на любительском ринге.
Что известно о достижениях Хижняка?
Хижняк, которого в Украине называют "Полтавским танком", достиг всех вершин на любительском уровне. Кроме победы на Олимпиаде, он стал чемпионом мира и Европы.
На любительском уровне, по данным BoxRec, он выиграл 127 поединков и потерпел всего 17 поражений. Несмотря на переход в профессионалы, Хижняк говорил о том, что хочет выступления на Олимпийских Играх в 2028 году.
В планах спортсмена стать самым титулованным украинским боксером-олимпийцем.
Сейчас лучшим боксером из Украины на Олимпийских играх является Василий Ломаченко, который завоевал два "золота". В активе Хижняка, кроме золотой награды, есть серебряная медаль Игр-2020.
Президент Федерации бокса Полтавской области Николай Семеняга считает, что Хижняк может стать звездой мирового уровня после Усика.