Хижняк вернулся в сборную Украины после длительного перерыва и уничтожил соперника за три раунда

Олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк вернулся к выступлениям за сборную Украины. В субботу, 16 мая, он начал выступление на международном турнире Belgrade Winner Tournament в Сербии.

Первым соперником 30-летнего украинца был представитель Турции Эмре Парлак, сообщает 24 Канал. Хижняк одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

Как Хижняк провел бой за сборную Украины?

Поединок проходил в рамках весовой категории до 80 килограммов.

Хижняк нокаутировал Эмре Парлака: смотрите видео

Свой последний бой на любительском ринге Хижняк провел на Олимпиаде-2024 в Париже. Тогда украинец одержал победу в финале, завоевав первое в карьере олимпийское "золото".

В марте 2026 года Александр начал профессиональную карьеру. На вечере бокса, организованном промоутерской компанией Александра Усика, он провел дебютный бой в профи.

В шестираундовом поединке против колумбийца Уильяма Барона Хижняк одержал досрочную победу. Украинец уже в первом раунде отправил Барона в нокаут.

Однако после дебюта в профи Хижняк не оставил выступления на любительском ринге.

Что известно о достижениях Хижняка?