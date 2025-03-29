"Готов к новым вызовам": чемпион Олимпиады рассказал о планах на будущее
- Александр Хижняк решил остаться в любительском боксе, несмотря на размышления о переходе в профессионалы.
- Боксер присоединился к национальной команде Украины и подчеркнул важность подготовки к будущим вызовам.
Александр Хижняк долгое время отдыхал после победы на Олимпиаде 2024 года в Париже. Более того, украинский боксер размышлял над переходом в профессионалы.
Однако Хижняк выбрал все-таки остаться в любителях. Недавно Александр поделился планами на будущее, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм боксера.
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Хижняк о будущем
Чемпион Олимпиады 2024 года в Париже заявил, что он готов к новым вызовам в своей карьере. Александр Хижняк подчеркнул важность подготовки к поединку.
Каждый бой начинается задолго до выхода на ринг. Подготовка – это ежедневная работа, дисциплина и выносливость. Каждая капля пота здесь – это шаг к победе. Готов к новым вызовам,
– рассказал Хижняк.
Недавно Александр Хижняк присоединился к национальной команде Украины. Боксер пока остается в олимпийском спорте.
Сам Александр отметил, что должен провести подготовку перед тем, чтобы переходить в профессиональный бокс.