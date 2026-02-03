Не Кличко и даже не Усик: один украинский боксер стал автором уникального рекорда

Немало украинских спортсменов вошли в историю бокса благодаря победам как на любительском, так и профессиональном ринге. Один боксер из Полтавы является автором необычного достижения.

Олимпийский чемпион Александр Хижняк в 2017 году вписал свое имя в историю украинского и мирового бокса. Что же удалось сделать "Полтавскому танку" – рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Бил украинца и король нокаутов: интрига с потенциальным соперником Усика набирает обороты

Какой рекорд у Александра Хижняка?

2017 год стал прорывным для спортсмена и он сумел оформить так называемый "золотой хет-трик" в боксе. 30-летний Хижняк за полгода (с марта по сентябрь) выиграл чемпионат Европы среди молодежи (U-22), а также стал чемпионаты Европы и мира среди взрослых. До Хижняка это не удавалось ни одному бойцу.

Особенным для боксера стал чемпионат мира в немецком Гамбурге, где Хижняк был единственным украинцем, который пробился в финал. На пути к решающему бою украинец одолел трех соперников.

Как говорится на сайте чемпионата мира, в финале в категории до 75 килограммов полтавчанин встретился с казахстанцем Абильханом Аманкулом, который сенсационно победил действующего чемпиона мира и олимпийского чемпиона из Кубы Арлена Лопеса. Но "Танк" не оставил ему никаких шансов: все пятеро судей единогласно отдали победу украинцу.

Обратите внимание. Хижняк оформил все же не совсем классический боксерский хет-трик. Обычно под этим неофициальным термином понимают победу на чемпионате Европы и мира, а также Олимпийских играх и в одной весовой категории.

Добавим, что на любительском уровне, по данным BoxRec, Хижняк выиграл 126 поединков и потерпел всего 17 поражений. Он выиграл Олимпийские игры 2024 года в Париже и пока отказывается переходить в профессионалы.

Какие интересные достижения у украинских боксеров?