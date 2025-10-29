И это не Уордли: экс-промоутер Усика назвал боксера, который в ближайшее время станет чемпионом мира
- Александр Красюк уверен, что Джозеф Паркер в ближайшем будущем станет чемпионом мира, несмотря на недавнее поражение от Фабио Уордли.
- Паркер не получит реванша в следующем бою с Уордли, поскольку Уордли стал обязательным претендентом на поединок против Александра Усика.
Александр Красюк, бывший промоутер Александра Усика, отреагировал на критику в сторону Джозефа Паркера. Известный функционер высказал свое мнение относительно будущего новозеландского боксера.
25 октября Джозеф Паркер был нокаутирован в 11-м раунде в поединке против Фабио Уордли. Несмотря на это поражение Александр Красюк уверен в ярком будущем новозеландского боксера, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.
Стоит внимания Люди будут помнить только его поражение, – Красюк признался, видит ли смысл Усику драться с Уордли
Что сказал Красюк о будущем Паркера?
Украинский промоутер уверен, что в ближайшем будущем Паркеру покорится чемпионский титул.
Конечно. Но я думаю, что Паркер в оптимальной форме, и я уверен, что мы увидим Паркера чемпионом мира в ближайшее время,
– заявил Красюк.
Интересно, что сам Джозеф не получит реванш против Уордли в своем следующем бою, ведь Фабио благодаря триумфу стал обязательным претендентом на поединок против Александра Усика. Однако новозеландец верит, что когда-то в будущем он таки во второй раз выйдет в один ринг против своего обидчика. Его слова процитировало издание Sky Sports.
"Уордли показал, что является настоящим воином. Я ему желаю всего наилучшего и надеюсь когда-то на реванш. Но сейчас, к сожалению, он уже имеет большой поединок впереди, а я иду своей дорогой. Однако рассчитываю на еще один бой с Уордли", – сказал Паркер.
Что известно о бое Паркер – Уордли?
Нокаут в предпоследнем чемпионском раунде спас Уордли от возможного поражения по решению судей, если бы бой длился все 12 раундов.
За победный поединок Уордли получил 500 тысяч долларов, а Паркер – два миллиона. Однако эти суммы могут вырасти благодаря проданным трансляциям боксерского шоу.
Для Уордли эта победа стала юбилейной 20-й на профи-ринге (19 – нокаутом), а также имеет одну мировую против земляка Фрейзера Кларка (данные BoxRec).
Зато Паркер потерпел четвертое поражение в 40-ка проведенных боях в профессионалах. Также за его спиной 36 побед (24 – нокаутом).