І це не Вордлі: експромоутер Усика назвав боксера, який найближчим часом стане чемпіоном світу

Олександр Красюк, колишній промоутер Олександра Усика, відреагував на критику у сторону Джозефа Паркера. Відомий функціонер висловив свою думку щодо майбутнього новозеландського боксера.

25 жовтня Джозеф Паркер був нокаутований в 11-му раунді у поєдинку проти Фабіо Вордлі. Попри цю поразку Олександр Красюк впевнений у яскравому майбутньому новозеландського боксера, пише 24 Канал із посиланням на Boxing King Media.

Що сказав Красюк про майбутнє Паркера?

Український промоутер впевнений, що у найближчому майбутньому Паркеру підкориться чемпіонський титул.

Звісно. Але я думаю, що Паркер в оптимальній формі, і я впевнений, що ми побачимо Паркера чемпіоном світу найближчим часом,

– заявив Красюк.

Цікаво, що сам Джозеф не отримає реванш проти Вордлі у своєму наступному бою, адже Фабіо завдяки тріумфу став обов'язковим претендентом на двобій проти Олександра Усика. Однак новозеландець вірить, що колись у майбутньому він таки вдруге вийде в один ринг проти свого кривдника. Його слова процитувало видання Sky Sports.

"Вордлі показав, що є справжнім воїном. Я йому бажаю всього найкращого і сподіваюся колись на реванш. Але зараз, на жаль, він уже має великий поєдинок попереду, а я йду своєю дорогою. Однак розраховую на ще один бій з Вордлі", – сказав Паркер.

