І це не Вордлі: експромоутер Усика назвав боксера, який найближчим часом стане чемпіоном світу
- Олександр Красюк впевнений, що Джозеф Паркер у найближчому майбутньому стане чемпіоном світу, попри нещодавню поразку від Фабіо Вордлі.
- Паркер не отримає реваншу у наступному бою з Вордлі, оскільки Вордлі став обов'язковим претендентом на двобій проти Олександра Усика.
Олександр Красюк, колишній промоутер Олександра Усика, відреагував на критику у сторону Джозефа Паркера. Відомий функціонер висловив свою думку щодо майбутнього новозеландського боксера.
25 жовтня Джозеф Паркер був нокаутований в 11-му раунді у поєдинку проти Фабіо Вордлі. Попри цю поразку Олександр Красюк впевнений у яскравому майбутньому новозеландського боксера, пише 24 Канал із посиланням на Boxing King Media.
Варте уваги Люди пам’ятатимуть лише його поразку, – Красюк зізнався, чи бачить сенс Усику битись із Вордлі
Що сказав Красюк про майбутнє Паркера?
Український промоутер впевнений, що у найближчому майбутньому Паркеру підкориться чемпіонський титул.
Звісно. Але я думаю, що Паркер в оптимальній формі, і я впевнений, що ми побачимо Паркера чемпіоном світу найближчим часом,
– заявив Красюк.
Цікаво, що сам Джозеф не отримає реванш проти Вордлі у своєму наступному бою, адже Фабіо завдяки тріумфу став обов'язковим претендентом на двобій проти Олександра Усика. Однак новозеландець вірить, що колись у майбутньому він таки вдруге вийде в один ринг проти свого кривдника. Його слова процитувало видання Sky Sports.
"Вордлі показав, що є справжнім воїном. Я йому бажаю всього найкращого і сподіваюся колись на реванш. Але зараз, на жаль, він уже має великий поєдинок попереду, а я йду своєю дорогою. Однак розраховую на ще один бій з Вордлі", – сказав Паркер.
Що відомо про бій Паркер – Вордлі?
Нокаут у передостанньому чемпіонському раунді врятував Вордлі від можливої поразки за рішенням суддів, якби бій тривав усі 12 раундів.
За переможний поєдинок Вордлі отримав 500 тисяч доларів, а Паркер – два мільйони. Однак ці суми можуть зрости завдяки проданим трансляціям боксерського шоу.
Для Вордлі ця перемога стала ювілейною 20-ю на профі-рингу (19 – нокаутом), а також має одну мирову проти земляка Фрейзера Кларка (дані BoxRec).
Натомість Паркер зазнав четвертої поразки у 40-ка проведених боях у професіоналах. Також за його спиною 36 перемог (24 – нокаутом).