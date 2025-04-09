Промоутер Усика раскрыл детали относительно следующего боя украинского чемпиона

Александр Красюк, промоутер Александра Усика, высказался относительно ближайшего будущего украинского чемпиона. Известный менеджер рассказал, когда ждать окончательного решения относительно следующего боя украинца.

Александр Усик близок к реваншу с Даниэлем Дюбуа. Также украинский боксер может провести защиту пояса WBO во встрече с временным чемпионом по линии Джозефом Паркером.

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Когда определится следующий бой Усика

Александр Красюк заверил, что все точки над "і" расставятся уже в ближайшее время, сообщает 24 Канал со ссылкой на Трибуна.

Думаю, ближайшие дни все станет на свои места,

– сказал Красюк.

Отметим, что промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что Дюбуа выбирает среди трех боксеров и уже летом может подраться против кого-то из них.

Справка. Усик дрался против Дюбуа в августе 2023-го года, когда в польском городе Вроцлав победил "Динамита" техническим нокаутом в 9-м раунде.

Сам Даниэль заявил, что готов провести реванш с Усиком уже в июле 2025-го года. Также он рассказывал, что имеет незаконченное дело с Паркером, ведь их февральский поединок сорвался из-за болезни "Динамита". Поэтому Дюбуа заявлял, что может подраться с новозеландцем. Однако Паркера нет по линии IBF, поясом которого владеет Даниэль.