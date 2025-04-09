Промоутер Усика раскрыл детали относительно следующего боя украинского чемпиона
- Александр Усик близок к реваншу с Даниэлем Дюбуа или защите титула WBO против Джозефа Паркера.
- Промоутер Усика, Александр Красюк, заверил, что решение о следующем бое будет принято в ближайшие дни.
- Даниэль Дюбуа готов к реваншу с Усиком в июле 2025 года и имеет незаконченное дело с Джозефом Паркером.
Александр Красюк, промоутер Александра Усика, высказался относительно ближайшего будущего украинского чемпиона. Известный менеджер рассказал, когда ждать окончательного решения относительно следующего боя украинца.
Александр Усик близок к реваншу с Даниэлем Дюбуа. Также украинский боксер может провести защиту пояса WBO во встрече с временным чемпионом по линии Джозефом Паркером.
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Когда определится следующий бой Усика
Александр Красюк заверил, что все точки над "і" расставятся уже в ближайшее время, сообщает 24 Канал со ссылкой на Трибуна.
Думаю, ближайшие дни все станет на свои места,
– сказал Красюк.
Отметим, что промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что Дюбуа выбирает среди трех боксеров и уже летом может подраться против кого-то из них.
Справка. Усик дрался против Дюбуа в августе 2023-го года, когда в польском городе Вроцлав победил "Динамита" техническим нокаутом в 9-м раунде.
Сам Даниэль заявил, что готов провести реванш с Усиком уже в июле 2025-го года. Также он рассказывал, что имеет незаконченное дело с Паркером, ведь их февральский поединок сорвался из-за болезни "Динамита". Поэтому Дюбуа заявлял, что может подраться с новозеландцем. Однако Паркера нет по линии IBF, поясом которого владеет Даниэль.