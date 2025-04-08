Однако в боксерском сообществе мнения о том, сможет ли кто-то победить Усика разные. Известный тренер Тедди Атлас с привкусом философии сказал, кто остановит чемпиона, пишет 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Это не человек

Тедди Атлас считает, что Александра Усика не победит человек. По его мнению, украинского чемпиона остановит кое-что другое.

Легендарный тренер отметил, что Короля хевивейта одолеет время. Неважно, какой ты боксер, но победить время, никто не может.

Тот самый парень, что всегда появляется, чтобы побеждать великих. Время. Тот самый, что просто ждет своего момента. Независимо от того, как тебя зовут - Али, Луис или Усик - он просто ждет. Ждет шанс затянуть тебя туда, откуда уже не выбраться. Время - единственный непобежденный боец. Усик уже имеет 38 лет - вот и все. Я не говорю, что он демонстрирует признаки упадка, совсем нет. Он живет правильно, а это важно. Однако время идет,

– сказал Атлас.

Напомним, что Александр Усик ранее рассказывал, что планирует провести еще два боя. После чего украинский чемпион завершит карьеру и уйдет не заслуженный отдых.

Ранее известный украинский боксер Игорь Шевадзуцкий дал совет Александру Усику относительно его карьеры. "Халк" считает, что Король хевивейта должен завершить выступления в профессиональном ринге.