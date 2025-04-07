Игорь Шевадзуцкий высказался относительно Александра Усика. Украинский боксер дал совет Королю хевивейта относительно дальнейших шагов в карьере, сообщает 24 канал со ссылкой на Спорт-Экспресс Украина.

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Усик должен покинуть бокс

Украинский "Халк" считает, что Александр Усик должен завершить боксерскую карьеру. По его мнению, всегда лучше покинуть спорт, когда ты на высоте.

Здравый смысл, конечно, подсказывает, что нужно уйти на вершине, как это делали великие боксеры, кем он и является. Понимаете, что бокс – он в крови, в сердце. Для такого спортсмена, как Усик, невозможно поставить точку и уйти,

– сказал Шевадзуцкий.

Игорь Шевадзуцкий отметил, что решение остается за Александром Усиком. Ведь у него собственные цели и в первую очередь он доказывает что-то себе, а не другим людям.

Напомним, что Александр Усик ждет официального подтверждения реванша против Даниэля Дюбуа. Украинец хочет во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте.