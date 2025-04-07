Ігор Шевадзуцький висловився стосовно Олександра Усика. Український боксер дав пораду Королю хевівейту щодо подальших кроків у кар'єрі, повідомляє 24 канал із посиланням на Спорт-Експрес Україна.

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Усик повинен покинути бокс

Український "Халк" вважає, що Олександр Усик повинен завершити боксерську кар'єру. На його думку, завжди краще покинути спорт, коли ти на висоті.

Здоровий глузд, звісно, підказує, що потрібно піти на вершині, як це робили великі боксери, ким він і є. Розумієте, що бокс – він у крові, у серці. Для такого спортсмена, як Усик, неможливо поставити крапку і піти,

– сказав Шевадзуцький.

Ігор Шевадзуцький наголосив, що рішення залишається за Олександром Усиком. Адже в нього власні цілі та в першу чергу він доводить щось собі, а не іншим людям.

Нагадаємо, що Олександр Усик чекає офіційного підтвердження реваншу проти Даніеля Дюбуа. Українець хоче вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.