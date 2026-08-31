Украинский промоутер ответил, планировался ли когда-нибудь бой между Усиком и Кличко

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк заявил, что поединок между Александром Усиком и Владимиром Кличко никогда не рассматривался. По его словам, главной причиной было огромное взаимное уважение между двумя украинскими чемпионами.

Красюк, который на протяжении 12 лет работал с Усиком, заявил, что даже гипотетическая возможность проведения такого поединка не изменила бы ситуацию. Об этом он рассказал в интервью ютуб-каналу Seconds Out.

Рассматривался ли бой Кличко против Усика

Промоутер подчеркнул, что Усик и Кличко имеют особую связь как представители Украины и на протяжении всей карьеры стремились прославлять свою страну на международной арене.

Нет, это невозможно. Мы продвигали Усика 12 лет. И так, этот бой никогда даже не рассматривался. Даже если бы была возможность его провести, Владимир никогда бы не согласился на него, и, вероятно, Усик тоже. Между ними слишком большое взаимное уважение,

– сказал Красюк.

По словам Красюка, оба боксера гордятся своим украинским происхождением, поднимают украинский флаг и исполняют национальный гимн во время своих выступлений. Он также подчеркнул, что Усик и Кличко используют свою мировую популярность для привлечения внимания к Украине.

Они приносят титулы Украине. Оба парня гордятся тем, что они украинцы. Оба поддерживают свою страну, свою родную землю. Оба поднимают украинский флаг, включают национальный гимн. Они – всемирно известные личности и стремятся привлекать как можно больше внимания к Украине и приносить как можно больше пользы своей стране,

– добавил он.

Чем сейчас занимаются Усик и Кличко

Недавно Кличко публично выразил поддержку британскому боксеру Мозесу Итауми, который потерпел первое в своей профессиональной карьере поражение: его одолел хорват Филип Хргович. В августе 2026 года стало известно о внезапной смерти американской актрисы Хейден Панеттьер, матери общей дочери Кличко, Каи-Евдокии.

Тем временем Усик активно готовится к своему заключительному поединку на профессиональном ринге. Основным претендентом на роль его соперника в настоящее время считается американец Деонтей Уайлдер. Ожидается, что бой состоится в США.

Последний бой Усик провел в мае 2026 года в Египте, где встретился со звездой кикбоксинга Рико Верховеном. Украинец одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде.