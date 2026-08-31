Красюк, який упродовж 12 років працював з Усиком, заявив, що навіть гіпотетична можливість проведення такого поєдинку не змінила б ситуації. Про це він розповів в інтерв'ю ютуб-каналу Seconds Out.

Чи розглядався бій Кличка проти Усика

Промоутер наголосив, що Усик і Кличко мають особливий зв'язок як представники України та протягом кар'єр прагнули прославляти свою країну на міжнародній арені.

Ні, це неможливо. Ми просували Усика 12 років. І так, цей бій ніколи навіть не розглядався. Навіть якби була можливість його провести, Володимир ніколи б не погодився на нього, і, ймовірно, Усик також. Між ними занадто велика повага один до одного,

– сказав Красюк.

За словами Красюка, обидва боксери пишаються своїм українським походженням, піднімають український прапор і виконують національний гімн під час своїх виступів. Він також підкреслив, що Усик і Кличко використовують свою світову популярність для привернення уваги до України.

Вони приносять титули Україні. Обидва хлопці пишаються тим, що вони українці. Обидва підтримують свою країну, свою рідну землю. Обидва піднімають український прапор, вмикають національний гімн. Вони всесвітньо відомі особистості й прагнуть привертати якомога більше уваги до України та приносити якомога більше користі своїй країні,

– додав він.

Чим зараз займаються Усик та Кличко

Нещодавно Кличко публічно висловив підтримку британському боксеру Мозесу Ітаумі, який зазнав першої у своїй професійній кар'єрі поразки, його здолав хорват Філіп Хргович. У серпні 2026 року стало відомо про раптову смерть американської акторки Гейден Панеттьєр, матері спільної доньки Кличка, Каї-Євдокії.

Тим часом Усик активно займається підготовкою до свого заключного поєдинку на професійному рингу. Основним претендентом на роль його суперника наразі вважається американець Деонтей Вайлдер. Очікується, що бій відбудеться у США.

Крайній поєдинок Усик провів у травні 2026 року в Єгипті, де зустрівся із зіркою кікбоксингу Ріко Верховеном. Українець здобув перемогу технічним нокаутом у 11-му раунді.