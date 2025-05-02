Промоутер Усика оценил шансы на возвращение Кличко в ринг ради рекорда Формана

В прессе появляется много слухов и комментариев относительно возможного возвращения в профессиональный ринг Владимира Кличко. Украинский легенду бокса хочет превзойти рекорд Джорджа Формана.

Американский экс-боксер в возрасте 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира в хевивейте. Владимиру Кличко уже исполнилось 49 лет, поэтому теперь украинцу нужно вернуться на профи-ринг и победить в титульном бою.

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Может ли Кличко вернуться в ринг

Если этот камбэк произойдет, то Форман уже не сможет увидеть вероятное избиение своего достижения вживую. 21 марта 2025 года Джордж Форман умер.

Александр Красюк, промоутер Александра Усика, оценил возможность возвращения Кличко-младшего в ринг, информирует 24 Канал со ссылкой на Froch On Fighting

Владимир Кличко, которому сейчас 49 лет, думает над тем, чтобы побить рекорд Джорджа Формана. Он действительно серьезно об этом думает и хочет сделать,

– сказал Красюк.

Ранее Алина Шатерникова заявила о большом желании Владимира Кличко на возвращение в ринг. Легенда бокса держит себя в отличной форме и продолжает тренироваться. В то же время "Доктору Стальному Молоту" советуют не возвращаться в ринг, ведь в хевивейте есть немалое количество мощных боксеров, которых не сможет одолеть украинец.

Справка. Владимир Кличко в профессионалах провел уже 69 боев, в которых одержал 64 победы (54 – нокаутом) при 5-ти поражениях. В конце апреля 2017-го украинец провел свой последний поединок в карьере, когда проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде британцу Энтони Джошуа.

Была информация, что бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну выразил свое желание провести бой с Кличко-младшим.