Красюк высказал свою позицию, комментируя решение Всемирной боксерской ассоциации (WBA) санкционировать поединок между двумя бывшими чемпионами мира из Великобритании. Об этом он рассказал в интервью Boxing News.

Что известно о ситуации с Гассиевым

По словам бывшего промоутера Усика, статус суперчемпиона присваивают при особых обстоятельствах – выдающимся бойцам, достигшим значительных успехов в спорте, или в рамках знаковых боксерских событий.

Насколько мне известно, титул суперчемпиона WBA в настоящее время вакантен. Мурата Гассиева никогда не переводили в статус суперчемпиона,

– отметил Красюк.

Он считает, что масштаб противостояния Фьюри и Джошуа вполне оправдывает разыгрыш этого титула.

Решение WBA вызвало недовольство Гассиева, который владел титулом WBA Regular и рассчитывал на повышение статуса. Вместо этого организация решила разыграть пояс WBA Super в поединке двух британских боксеров.

Бой Фьюри и Джошуа запланирован на 11 декабря в Кардиффе на стадионе Principality.

Официальная продажа билетов на арену стартовала 9 октября, однако все места были раскуплены всего за 40 – 60 минут. В онлайн-очереди одновременно находилось более 500 тысяч болельщиков.